Mon p’tit doigt m’a dit Place du jumelage Ruffec

Place du jumelage Médiathèque La Canopée Ruffec Charente

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-06-06

2025-10-04

Les bibliothécaires invitent les enfants jusqu’à 4 ans et leurs parents à écouter des histoires, des comptines

Place du jumelage Médiathèque La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82

English :

Librarians invite children up to the age of 4 and their parents to listen to stories, nursery rhymes and more

German :

Die Bibliothekarinnen laden Kinder bis 4 Jahre und ihre Eltern ein, Geschichten, Kinderreime

Italiano :

I bibliotecari invitano i bambini fino a 4 anni e i loro genitori ad ascoltare storie, filastrocche e altre attività

Espanol :

Los bibliotecarios invitan a los niños de hasta 4 años y a sus padres a escuchar cuentos, canciones infantiles y otras actividades

