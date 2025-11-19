MON P’TIT LOUP MAGIQUE – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

MON P’TIT LOUP MAGIQUE Début : 2025-12-23 à 16:30. Tarif : – euros.

Retrouvez dans ce spectacle de magie toute l’histoire du loup, avec ses contes et ses adages, le tout rythmé de magie et de rire ! Avez-vous peur du loup ou peur de votre peur ? Notre héros, à la recherche du soi-disant méchant loup, vit des expériences magiques pour découvrir que le loup se cache finalement dans son chapeau ! (Ne le dites pas aux enfants !) Il crée alors une relation pleine de tendresse et d’amusement avec les enfants ! C’est l’histoire d’une amitié inattendue entre nos peurs et nos désirs.« Mon p’tit loup magique » nous fait redécouvrir la culture populaire du loup accompagnée des célèbres extraits d’histoires, de poésie, d’adages et de musique. Le tout, ponctué d’un texte en rimes, de magie et de rire !Distribution : Richard AtlasMise en scène : Richard AtlasAuteur : Richard AtlasRubrique : Spectacles enfants / Théâtre enfant / MagieType de public : Jeune PublicDurée : 50 minutes

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75