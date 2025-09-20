« Mon p’tit zoo modelé » : initiez-vous au modelage d’argile Château-musée Henri IV Nérac

« Mon p’tit zoo modelé » : initiez-vous au modelage d’argile 20 et 21 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Sur le parvis du château.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En collaboration avec l’association « Compaas » :

Venez donner forme à votre animal préféré grâce à des initiations au modelage d’argile, à la main. Vous pourrez ensuite emporter avec vous votre magnifique création.

Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.

© Pixabay