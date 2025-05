Mon quartier EN FÊTE au Logis Notre-Dame – Gardanne, 14 juin 2025 13:30, Gardanne.

Bouches-du-Rhône

Mon quartier EN FÊTE au Logis Notre-Dame Samedi 14 juin 2025 à 13h30. Logis Notre Dame Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 13:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

La 2e édition de Mon quartier en fête revient cette année au quartier Notre-Dame le samedi 14 juin.

Lors de cette journée, le boulodrome récemment rénové dans le cadre d’un chantier éducatif, sera inauguré au nom de Hakim Zegouda, en hommage à un habitant du quartier. Autour de cet événement, sera organisé un grand tournoi de pétanque à partir de 14h.



AU PROGRAMME



>> 13h30 Inauguration officielle

Monsieur le Maire vous donne rendez-vous pour l’inauguration du boulodrome Hakim Zegouda.



>> Dès 14h



> Concours de pétanque

Doublette (2 contre 2), mixte et ouvert à tous.

Venez passer un bon moment !



> Des ateliers d’animation pour petits et grands

Lecture théâtrale proposée par l’association L’Aparté pour les enfants et les familles.



> Atelier vélo

L’association ADAVA répare votre vélo sur place !



> Espace tout-petits (0-3 ans)

Jeux sensoriels et motricité avec L’Union des Femmes et des Familles.



> Jeux en folie !

Structures gonflables, pêche aux canards, et un Tape-Taupe géant pour les enfants, par le service vie des quartiers -médiation



> Jeux de société géants

Atelier animé par MC Jeu avec de grands jeux en bois.



>Animations sportives

Le CLES Gardanne vous propose

Handball, tir à l’arc, athlétisme, jeux de coopération …



>Un espace gourmand

Café et thé offerts par Contact et l’Addap13

Stand Pop corn et barbe à papa pour les gourmands par le service vie des quartiers médiation.



>Un espace solidaire

Bourse aux jouets et braderie de vêtements d’été avec le Secours Populaire de Gardanne.



>Un atelier d’information

Découvrez la rétrospective du chantier éducatif de rénovation du boulodrome par les jeunes accompagnés par l’Addap13.



Pour plus d’infos



Service vie des quartiers médiation



viedesquartiers@ville-gardanne.fr .

Logis Notre Dame

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur viedesquartiers@ville-gardanne.fr

English :

The 2nd edition of Mon quartier en fête returns to the Notre-Dame district on Saturday June 14.

German :

Die 2. Ausgabe von Mon quartier en fête kehrt dieses Jahr am Samstag, den 14. Juni, in das Viertel Notre-Dame zurück.

Italiano :

La seconda edizione di Mon quartier en fête torna nel quartiere di Notre-Dame sabato 14 giugno.

Espanol :

La 2ª edición de Mon quartier en fête vuelve al barrio de Notre-Dame el sábado 14 de junio.

L’événement Mon quartier EN FÊTE au Logis Notre-Dame Gardanne a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme de Gardanne