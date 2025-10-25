Mon quartier EN FÊTE Oreste Galetti à Biver Gardanne

Mon quartier EN FÊTE Oreste Galetti à Biver Gardanne samedi 25 octobre 2025.

Mon quartier EN FÊTE Oreste Galetti à Biver

Samedi 25 octobre 2025 de 14h30 à 21h. Oreste Galetti à Biver Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Venez profiter d’une journée festive pour petits et grands animations sportives, culturelles et citoyennes, cinéma plein air, ateliers et surprises !

En famille ou entre ami(e)s , venez passer un moment convivial au cœur du quartier Oreste Galetti à Biver.





ℹ️ Infos pratiques stationnement limité (parkings gratuits à proximité), contact viedesquartiers@ville-gardanne.fr

| 07 63 73 14 20 .

Oreste Galetti à Biver Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 63 73 14 20 viedesquartiers@ville-gardanne.fr

English :

Come and enjoy a festive day for young and old: sporting, cultural and civic events, open-air cinema, workshops and surprises!

German :

Genießen Sie einen festlichen Tag für Groß und Klein: sportliche, kulturelle und bürgerschaftliche Animationen, Open-Air-Kino, Workshops und Überraschungen!

Italiano :

Venite a godervi una giornata di festa per grandi e piccini, con eventi sportivi, culturali e civici, cinema all’aperto, laboratori e sorprese!

Espanol :

Venga a disfrutar de una jornada festiva para grandes y pequeños, con actos deportivos, culturales y cívicos, cine al aire libre, talleres y sorpresas

L’événement Mon quartier EN FÊTE Oreste Galetti à Biver Gardanne a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Gardanne