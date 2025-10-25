Mon quartier EN FÊTE Oreste Galetti à Biver Gardanne
Mon quartier EN FÊTE Oreste Galetti à Biver Gardanne samedi 25 octobre 2025.
Mon quartier EN FÊTE Oreste Galetti à Biver
Samedi 25 octobre 2025 de 14h30 à 21h. Oreste Galetti à Biver Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25 21:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Venez profiter d’une journée festive pour petits et grands animations sportives, culturelles et citoyennes, cinéma plein air, ateliers et surprises !
En famille ou entre ami(e)s , venez passer un moment convivial au cœur du quartier Oreste Galetti à Biver.
ℹ️ Infos pratiques stationnement limité (parkings gratuits à proximité), contact viedesquartiers@ville-gardanne.fr
| 07 63 73 14 20 .
Oreste Galetti à Biver Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 63 73 14 20 viedesquartiers@ville-gardanne.fr
English :
Come and enjoy a festive day for young and old: sporting, cultural and civic events, open-air cinema, workshops and surprises!
German :
Genießen Sie einen festlichen Tag für Groß und Klein: sportliche, kulturelle und bürgerschaftliche Animationen, Open-Air-Kino, Workshops und Überraschungen!
Italiano :
Venite a godervi una giornata di festa per grandi e piccini, con eventi sportivi, culturali e civici, cinema all’aperto, laboratori e sorprese!
Espanol :
Venga a disfrutar de una jornada festiva para grandes y pequeños, con actos deportivos, culturales y cívicos, cine al aire libre, talleres y sorpresas
L’événement Mon quartier EN FÊTE Oreste Galetti à Biver Gardanne a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Gardanne