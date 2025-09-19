Mon quartier ma ville Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Mon quartier ma ville Vendredi 19 septembre, 09h00, 14h00 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Ateliers pédagogiques de jeu de construction invitant le jeune public à édifier sa ville imaginaire. Avec le concours du CAUE et des guides-conférenciers du service patrimoine de la ville.

Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe

Journées européennes du patrimoine 2025

Place de la Victoire