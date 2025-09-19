Mon quartier ma ville Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00
Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00
Ateliers pédagogiques de jeu de construction invitant le jeune public à édifier sa ville imaginaire. Avec le concours du CAUE et des guides-conférenciers du service patrimoine de la ville.
Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690318752 [{« type »: « phone », « value »: « +590.590.818.385 »}, {« type »: « phone », « value »: « +590.690.610.388 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.caue971.org »}, {« type »: « email », « value »: « hatchy.f@caue971.org »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
Place de la Victoire