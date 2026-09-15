« Mon quartier, mon objectif » – Bicentenaire de la photographie Chartres
samedi 26 juin 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
« Mon quartier, mon objectif » – Bicentenaire de la photographie
Place des Halles Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-06-26
fin : 2027-09-30
Date(s) :
2027-06-26
Découvrez Chartres à travers le regard des jeunes Chartrains et leur manière de photographier leur quartier.
Cette exposition présente les photographies des lauréats du concours « Mon quartier, mon objectif », organisé par la Ville de Chartres à destination des jeunes de 11 à 18 ans. Architecture, street-art, scènes de vie ou habitants : leurs clichés offrent un regard nouveau, spontané et personnel sur les quartiers de la ville. Une exposition qui met à l’honneur la créativité de la jeunesse et la richesse des territoires chartrains. .
Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Discover Chartres through the eyes of young residents of Chartres and the way they photograph their neighborhood.
L’événement « Mon quartier, mon objectif » – Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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