Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S) Ecole élémentaire Maurice Albe Périgueux
Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S) Ecole élémentaire Maurice Albe Périgueux mardi 7 avril 2026.
Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S)
Ecole élémentaire Maurice Albe 18 rue Talleyrand Périgord Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Avec Ville d’art et d’histoire et Virginie Roussel Photographies. Dans le cadre de Mon quartier s’anime. .
Ecole élémentaire Maurice Albe 18 rue Talleyrand Périgord Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 85 38
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English : Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S)
L’événement Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S) Périgueux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Communal de Périgueux
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