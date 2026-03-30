Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S) Ecole élémentaire Maurice Albe Périgueux

Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S)

Ecole élémentaire Maurice Albe 18 rue Talleyrand Périgord Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Avec Ville d’art et d’histoire et Virginie Roussel Photographies. Dans le cadre de Mon quartier s’anime. .

Ecole élémentaire Maurice Albe 18 rue Talleyrand Périgord Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 09 85 38

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English : Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S)

L’événement Mon quartier s’anime Balade(S) photographique(S) Périgueux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Communal de Périgueux