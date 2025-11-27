MON RENAUD PREFERE – CENTRE DE L’ETOILE Thonon Les Bains

MON RENAUD PREFERE Début : 2026-04-11 à 19:00. Tarif : – euros.

De Manu à Mistral gagnant, d’Hexagone à La Médaille, venez (re)découvrir le fabuleux répertoire de cet artiste trop souvent méconnu. Auteur, compositeur, interprète, Julien Sigalas a sorti son premier album, les amours imparfaites, en novembre 2011. Il poursuit depuis son bonhomme de chemin avec ses propres créations, et en 2012 il entreprend de s’attaquer au répertoire de Renaud Séchan, un des plus grands chanteurs français de ces trente dernières années. Accompagné de Étienne Champollion, multi-instrumentiste, ils construisent ensemble un spectacle à la fois poétique et rebelle, retraçant le parcours de Renaud avec subtilité et tendresse.

CENTRE DE L’ETOILE 9D AV. DU GENERAL DE GAULLE 74200 Thonon Les Bains 74