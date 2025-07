Mon Renaud préféré Théâtre de Jeanne Nantes

Mon Renaud préféré Théâtre de Jeanne Nantes mardi 10 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Concert/Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Etienne Champollion Accompagné d’Etienne Champollion, artiste multi-instrumentiste, Julien Sigalas construit un spectacle à la fois poétique et rebelle, retraçant le parcours de Renaud avec subtilité et tendresse. De « Manu » à « Mistral gagnant », de « Hexagone » à « La Médaille », une plongée dans le fabuleux répertoire de Renaud et l’occasion de re(découvrir) certains de ses textes méconnus.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/