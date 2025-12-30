MON ROYAUME POUR UN PONEY THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris

MON ROYAUME POUR UN PONEY Début : 2026-02-07 à 21:00. Tarif : – euros.

MON ROYAUME POUR UN PONEYAprès le succès de Faux British, découvrez au Théâtre de la Tour Eiffel, la nouvelle création de Philippe Vieux, mise en scène par Gwen Aduh«Mon royaume pour un cheval !» criait Richard Ill, le roi boiteux, fourbe et sanguinaire ! Mais c’est sur un poney que va se hisser notre Richard si notre troupe parvient à monter cette satanée pièce. Sacrément audacieux d’incarner ce grand Roi quand on mesure 1m20. Et jouer quarante personnages à seulement quatre comédiens, c’est carrément de la haute voltige théâtrale. Disons que c’est un peu comme monter une armoire en kit avec un manuel en finnois et une clé Allen en mousse.Heureusement, notre producteur, vendeur de meubles la journée et comédien le soir,pourrait bien sauver la pièce… à condition que le metteur en scène ait assez d’idées folles pour transformer ce projet impossible en chef-d’œuvre royal !Une comédie de Philippe VieuxMise en scène de Gwen Aduh

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL 4 Square Rapp 75007 Paris 75