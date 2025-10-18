Mon Saint-Germain-en-Laye Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Saint-Germain-en-Laye

Mon Saint-Germain-en-Laye Samedi 18 octobre, 10h00 Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Yvelines

À partir de 8 ans, peut se faire en famille

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Les plans traditionnels ne disent rien des émotions, des odeurs, de nos habitudes et de nos lieux favoris. Initiez-vous à la cartographie sensible et créez une carte de la ville qui vous ressemble.

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d'œuvres d'art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n'a depuis cessé de s'enrichir grâce aux donations des amateurs d'art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera. RER A, bus

Atelier « Mon Saint-Germain-en-Laye »

© Musée municipal Ducastel-Vera