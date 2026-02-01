Mon sang pour les autres Châtellerault
Mon sang pour les autres
Salle du Verger Châtellerault Vienne
Collecte qui se tiendra de 15 à 19H00 au parc du Verger. Animations pour les enfants, food-truck et caricaturiste. Crêpe ou gaufre offerte à chaque donneur .
Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
