Mon sang pour les autres Châtellerault

Mon sang pour les autres

Salle du Verger Châtellerault Vienne

Collecte qui se tiendra de 15 à 19H00 au parc du Verger. Animations pour les enfants, food-truck et caricaturiste. Crêpe ou gaufre offerte à chaque donneur .

Salle du Verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

