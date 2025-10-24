Mon Souchon préféré La Comédie du Finistère Brest

Mon Souchon préféré

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30 22:15:00

Date(s) :

2026-01-30

De Je suis Bidon à Foule sentimentale , de Allo Maman Bobo à Somerset Maugham , venez (re)découvrir le répertoire d’Alain Souchon.

Julien Sigalas est auteur/compositeur/interprète mais également comédien. Etienne Champollion est lui un multi instrumentiste passant de piano à l’accordéon avec virtuosité. Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens, Gainsbourg et Renaud. Reprendre Souchon, mettre en exergue la force de ses mélodies et l’originalité de ses textes, leur est apparu comme une évidence.

Ensemble ils construisent un spectacle fidèle à l’artiste, à la fois poétique, fantaisiste et plein d’humour. Des chansons emballées d’une mélancolie heureuse, des textes aux apparences innocents mais pourtant souvent profonds et bouleversants…

Vous retrouverez Souchon sans mimétisme et sans artifice.

L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Alain Souchon élégant et espiègle est une référence incontournable de la chanson française. Cet hommage ne pourra pas vous laisser de marbre.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

