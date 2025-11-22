Mon Souchon préféré Compiègne

Mon Souchon préféré Compiègne samedi 22 novembre 2025.

Mon Souchon préféré

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Auteur Julien Sigalas

Genre Spectacle Musical

De « Je suis Bidon » à « Foule sentimentale », de « Allo Maman Bobo » à « Somerset Maugham », venez (re)découvrir le répertoire d’Alain Souchon.

Julien Sigalas est auteur/compositeur/interprète mais également comédien.

Etienne Champollion est lui un multi instrumentiste passant de piano à l’accordéon avec virtuosité.

Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens, Gainsbourg et Renaud. Reprendre Souchon, mettre en exergue la force de ses mélodies et l’originalité de ses textes, leur est apparu comme une évidence.

Ensemble ils construisent un spectacle fidèle à l’artiste, à la fois poétique, fantaisiste et plein d’humour. Des chansons emballées d’une mélancolie heureuse, des textes aux apparences innocents mais pourtant souvent profonds et bouleversants…

Vous retrouverez Souchon sans mimétisme et sans artifice.

L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Alain Souchon élégant et espiègle est une référence incontournable de la chanson française. Cet hommage ne pourra pas vous laisser de marbre. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mon Souchon préféré Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme