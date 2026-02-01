Mon Souchon préféré La Comédie de Metz Metz

Mon Souchon préféré

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz

Début : Lundi Lundi 2026-02-23 20:00:00

De Je suis Bidon à Foule sentimentale , de Allo Maman Bobo à Somerset Maugham , venez (re)découvrir le répertoire d’Alain Souchon.

Julien Sigalas est auteur/compositeur/interprète mais également comédien. Etienne Champollion est lui un multi instrumentiste passant de piano à l’accordéon avec virtuosité.

Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens, Gainsbourg et Renaud. Reprendre Souchon, mettre en exergue la force de ses mélodies et l’originalité de ses textes, leur est apparu comme une évidence.

Ensemble ils construisent un spectacle fidèle à l’artiste, à la fois poétique, fantaisiste et plein d’humour. Des chansons emballées d’une mélancolie heureuse, des textes aux apparences innocents mais pourtant souvent profonds et bouleversants…Vous retrouverez Souchon sans mimétisme et sans artifice. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Alain Souchon élégant et espiègle est une référence incontournable de la chanson française. Cet hommage ne pourra pas vous laisser de marbre.Tout public

.

English :

From Je suis Bidon to Foule sentimentale , from Allo Maman Bobo to Somerset Maugham , come and (re)discover Alain Souchon’s repertoire.

Julien Sigalas is an author/composer/performer as well as an actor. Etienne Champollion is a multi-instrumentalist, switching from piano to accordion with virtuosity.

For almost ten years, the two have been performing covers of Brel, Brassens, Gainsbourg and Renaud. Covering Souchon, highlighting the strength of his melodies and the originality of his lyrics, seemed an obvious choice.

Together, they put together a show faithful to the artist, at once poetic, whimsical and full of humor. Songs wrapped in a happy melancholy, lyrics seemingly innocent yet often profound and moving… You’ll find Souchon without mimicry or artifice. The interpretation is personal, but the emotion remains universal.

Alain Souchon, elegant and mischievous, is a key figure in French chanson. This tribute will leave you breathless.

