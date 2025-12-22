Mon Souchon préféré Théâtre de Jeanne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Concert/Spectacle musical interprété par Julien Sigalas et Etienne Champollion Julien Sigalas et Etienne Champollion sont de retour et poursuivent leur quête : reprendre à leur manière les plus grandes étoiles de la chanson française. De « Je suis Bidon » à « Foule sentimentale », en passant par « Allô Maman Bobo » ou « Somerset Maugham », venez (re)découvrir le répertoire d’Alain Souchon. Julien Sigalas, à la fois auteur, compositeur et interprète, s’accompagne à nouveau d’Etienne Champollion, multi-instrumentiste passant entre autres du piano à l’accordéon avec virtuosité. Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens, Gainsbourg et Renaud. Reprendre l’élégant et espiègle Alain Souchon, mettre en exergue la force de ses mélodies et l’originalité de ses textes, leur est apparu comme une évidence.Ensemble, ils construisent sans mimétisme ni artifice un spectacle fidèle à l’artiste, à la fois poétique, fantaisiste et plein d’humour au fil des chansons emballées d’une mélancolie heureuse, des textes en apparence innocents, souvent profonds et bouleversants.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/



