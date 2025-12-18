MON STARMANIA CONFIDENCES ET CHANSONS

D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Fabienne Thibeault, la créatrice du rôle de Marie-Jeanne la Serveuse Automate, revisite la plus mythique des comédies musicales francophones dans un concept original et personnel, alliant confidences et chansons.

Fabienne Thibeault, la créatrice du rôle de Marie-Jeanne la Serveuse Automate, revisite la plus mythique des comédies musicales francophones dans un concept original et personnel, alliant confidences et chansons.

Toujours présentes sur toutes les radios, Les uns contre les autres Le monde est Stone sont devenues des classiques apprises dans les écoles et reprises par toutes les chorales. Entourée d’une troupe d’artistes, passionnés et talentueux, la Québécoise nous entraîne au fil des plus beaux titres de Starmania dans un voyage au-delà du miroir et derrière le décor. Elle y évoque avec humour et émotion la création de l’œuvre mythique de Plamondon et Berger du casting, des enregistrements jusqu’à la création sur scène au Palais des Congrès de Paris en 1979. Quand on arrive en ville, Le Blues du businessman, Le SOS d’un terrien en détresse, Besoin d’amour, Banlieue Nord, Un garçon pas comme les autres La Serveuse Automate et tant d’autres tubes ! .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 78 64 33 34 contact@eveil-prod.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fabienne Thibeault, creator of the role of Marie-Jeanne la Serveuse Automate, revisits the most mythical of French-language musicals in an original, personal concept combining confidences and song.

L’événement MON STARMANIA CONFIDENCES ET CHANSONS Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-12-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan