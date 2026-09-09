Mon Village en image, Terrain communal – Le Bourg 71250 Buffières, Buffières

Informations pratiques

Mon Village en image 19 et 20 septembre Terrain communal – Le Bourg 71250 Buffières Saône-et-Loire

Gratuité pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

BUFFIÈRES EN IMAGES

L’association de Sauvegarde du patrimoine organise une grande manifestation pour les Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre de 10h30 à 18h à Buffières. Cette année, l’exposition se tiendra sur le terrain communal, récemment aménagé.

Le « Patrimoine de la photographie » sera mis à l’honneur : seront exposés des documents iconographiques précieux, anciennes cartes postales, photographies des événements festifs, familiaux. Des objets, comme de vieux appareils photographiques, viendront compléter ces collections. Une partie de cette manifestation sera consacrée à des activités ludiques et interactives.

Les bénévoles accueilleront chaleureusement petits et grands pour ce week-end culturel, instructif et festif. L’entrée est gratuite. Un service de buvette et petite restauration sera ouvert. Un parking est mis à disposition à proximité du lieu de l’événement.

Terrain communal – Le Bourg 71250 Buffières Terrain communal 71 250 Buffières Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

BUFFIÈRES EN IMAGES

©Dominique Bernigaud