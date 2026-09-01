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AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés

Mon village invite l’Humour Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Libération · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place de la Libération
Adresse
Espace Culturel Fernand-Raynaud
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif
15 15 15

Saint-Germain-des-Fossés

Mon village invite l’Humour

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Spectacle « Mon village invite l’Humour » organisé par la commune avec le soutien du conseil départemental.

Buvette sur place + scène ouverte.
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Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45 

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English :

« My Village Welcomes Comedy » show, organized by the town with support from the departmental council.

Refreshments available on site + open mic.

L’événement Mon village invite l’Humour Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-09-05 par Vichy Destinations

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