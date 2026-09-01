Mon village invite l’Humour Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Libération · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Mon village invite l’Humour

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle « Mon village invite l’Humour » organisé par la commune avec le soutien du conseil départemental.



Buvette sur place + scène ouverte.

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Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45

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English :

« My Village Welcomes Comedy » show, organized by the town with support from the departmental council.

Refreshments available on site + open mic.

L’événement Mon village invite l’Humour Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-09-05 par Vichy Destinations