Mon Village se Raconte Promenade découverte du village en compagnie de ses habitants Hameau de l’église Barbeville dimanche 28 juin 2026.

Barbeville

Mon Village se Raconte Promenade découverte du village en compagnie de ses habitants

Hameau de l’église Eglise Barbeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

La commune de Barbeville et l’ADTLB organisent une nouvelle édition de Mon Village se Raconte , un parcours patrimonial guidé à travers les lieux emblématiques du village.

RDV à l’église à 14h30

La commune de Barbeville et l’ADTLB organisent une nouvelle édition de Mon Village se Raconte , un parcours patrimonial guidé à travers les lieux emblématiques du village.

De 14h00 à 18h00, les participants seront invités à découvrir l’histoire de Barbeville à travers plusieurs étapes. Après l’église Saint Martin qui constitue l’un des édifices majeurs du village, direction les deux demeures seigneuriales structurantes le château de Barbeville et le château des Monts. Ces derniers témoignent de l’implantation ancienne de famille de notables et de l’évolution architecturale du territoire. Le Haras des Tess, l’ancienne épicerie, le lavoir, la Maison de Justice, la mairie et l’ancienne laiterie racontent quant à eux la vie quotidienne d’un village agricole structuré par l’eau, l’élevage et les échanges.

La journée se clôturera par une présentation d’un métier d’art par Sophie Kliszowski, maître doreuse-ornemaniste, ainsi que par un mini concert d’orgue (sous réserve).

Un verre de l’amitié sera proposé par la mairie à l’issue de l’évènement.

RDV à l’église à 14h30 .

Hameau de l’église Eglise Barbeville 14400 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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English : Mon Village se Raconte Promenade découverte du village en compagnie de ses habitants

The commune of Barbeville and the ADTLB are organising a new edition of Mon Village se Raconte, a guided heritage trail through the village’s emblematic sites.

Meeting point at the church at 2.30pm

L’événement Mon Village se Raconte Promenade découverte du village en compagnie de ses habitants Barbeville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bayeux Intercom