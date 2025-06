Mon Village Vacances Renforcement musculaire Berck 7 juillet 2025 07:00

Le renforcement musculaire qualifie toute activité qui tend à exercer les muscles de manière à faire évoluer son corps, à le rendre plus résistant, plus mobile, plus fonctionnel. C’est le cours idéal pour les personnes souhaitant tonifier leur silhouette.

Durée 45min

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 3 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous :

Tous les lundis du 07/07 au 25/08 à 9h30

Rendez-vous au pied du Poste de Secours plage centre

La formule comprend

Cours de sport avec un coach professionnel. S’adapte au rythme de chacun.

Équipement à prévoir

Tenue de sport, serviette, bouteille d’eau.

pour vous inscrire https://monvillagevacances.ellohaweb.com/offres/renforcement-musculaire.html

Activité GRATUITE / pour les ados/adultes .

Esplanade Parmentier au pied du poste de secours

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

