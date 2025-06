Mon Village Vacances Stage de Char à Voile Berck 7 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Mon Village Vacances Stage de Char à Voile
Eole Club Esplanade Parmentier
Berck
Pas-de-Calais

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-29

2025-07-07

Le stage de char à voile est encadré par un moniteur de l’Eole Club.

Lors de ce stage de 5 jours, tu apprendras les bases de la pratique du char à voile et approfondiras tes connaissances t’équiper et préparer ton matériel, piloter ton char (démarrer, s’arrêter, maîtriser la vitesse et les trajectoires), manoeuvrer et aussi les règles de sécurité.

5 séances de 2h prévoir d’arriver 15 minutes avant avant de réserver, vérifiez les horaires de session ci-dessous en fonction des marées.

IMPORTANT à savoir les conditions météorologiques pour cette activités sont à prendre en compte. Si la météo est favorable, la séance de char à voile aura lieu normalement. Si pas assez de vent ou tempête, elle sera remplacée par une activité de substitution (exemple kayak, paddle ou activité ludique en intérieur sur le thème de la mer et du char à voile).

Les séances ne seront ni reportées, ni remboursées.

MAXIMUM 8 ENFANTS

Rendez-vous :

Toutes les semaines du lundi au vendredi du 07/07 au 29/08

Sur réservation

192€ La formule comprend

Un stage de 5 jours de char à voile du lundi au vendredi encadré par un moniteur. IMPORTANT à savoir les conditions météorologiques pour cette activités sont à prendre en compte. Si la météo est favorable, la séance de char à voile aura lieu normalement. Si pas assez de vent ou tempête, elle sera remplacée par une activité de substitution (exemple kayak, paddle ou activité ludique en intérieur sur le thème de la mer).

Équipement à prévoir

Toujours avoir un sac complet avec soi pour toute la semaine, avec chaussures fermées (bottes ou baskets), polaire, k-way, maillot de bain, gants, tenue de rechange, lunettes de soleil, crème solaire, eau, goûter. .

Eole Club Esplanade Parmentier

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

