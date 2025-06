Mon Village Vacances Studio Flash au Musée Berck 2 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Mon Village Vacances Studio Flash au Musée
60 rue de l'Impératrice Musée Berck Pas-de-Calais

2025-07-02

2025-07-02

2025-07-02

Profitez d’une visite en famille et participez à un atelier au choix.

Gratuit (avec prix d’entrée au Musée)

Durée 30 minutes

Atelier en continu de 15h à 17h sans inscription

16/07, 30/07, 13/08 et 27/08

Blasonnerie Découvre les motifs et symboles dans les collections archéologiques du musée et apprend à blasonner pour créé ton propre blason !

02/07, 23/07, 06/08 et 20/08

Bac de fouilles enfile ton casque et viens fouiller le site archéologique de Berkeres avec l’équipe d’archéologues de Musée Opale Sud à la recherche de vestiges anciens.

Rendez-vous au Musée (60 rue de l’Impératrice). .

60 rue de l’Impératrice Musée

60 rue de l'Impératrice Musée
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France
+33 3 21 89 90 16
belco@berck-sur-mer.com

