MON VILLAGE ZÉRO DÉCHET POUZAC Pouzac

Les enfants de l’école de Pouzac seront les acteurs principaux de

l’opération « Mon village zéro déchet » nettoyage et ramassage des

déchets dans le centre bourg et aux abords du complexe sportif.

Le SYMAT (Syndicat Mixte de collecte des déchets) a le plaisir d’annoncer la 6ème édition du Festival (presque) Zéro Déchet 65, qui se tiendra du mercredi 1 octobre au samedi 4 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire des Hautes-Pyrénées.

Pour cette 6ème édition, plus de 65 animations sont prévues sur l’ensemble du territoire, autour de thématiques variées ateliers DIY (Do It Yourself), jardinage au naturel, consommation responsable, réemploi, ciné-débat, spectacles, conférences, disco soupe et bien plus encore. Ces événements, conçus pour tous les publics, ont pour objectif de susciter l’intérêt et l’engagement de chacun en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement. .

English :

Children from the Pouzac school will be the main players in the

in the « Mon village zéro déchet » operation: cleaning up and collecting

in the village center and around the sports complex.

German :

Die Kinder der Schule in Pouzac werden die Hauptakteure sein bei

der Aktion « Mein Dorf ohne Abfall »: Reinigung und Einsammeln von Abfall

müll im Dorfzentrum und in der Umgebung des Sportkomplexes.

Italiano :

I bambini della scuola di Pouzac saranno i protagonisti dell’operazione « Il mio villaggio a rifiuti zero »

dell’operazione « Il mio villaggio a rifiuti zero »: puliranno e raccoglieranno i rifiuti nel centro del paese e intorno all’impianto sportivo

nel centro del villaggio e intorno al complesso sportivo.

Espanol :

Los niños de la escuela de Pouzac serán los protagonistas de

operación « Mi pueblo residuo cero »: limpieza y recogida de residuos en el

centro del pueblo y en los alrededores del complejo deportivo.

