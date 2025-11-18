Mon voisin l’agriculteur

Salle de la Riante Vallée Couffé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Mon voisin l’agriculteur Théâtre Forum à Riaillé

Ah, la vie à la campagne ! Le calme, les paysages… et les tracteurs qui passent devant chez soi ! Et ces odeurs ? Ça sent mauvais ou ça sent la vie rurale ? Parce que les clichés et les tensions de voisinage peuvent peser sur la santé mentale de chacun, la MSA Loire-Atlantique Vendée, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis vous invitent à participer à un théâtre forum participatif. Sur scène, des situations bien connues du quotidien seront jouées… et vous pourrez, vous aussi, monter sur scène pour changer le cours de l’histoire !

Un moment à la fois ludique, convivial et enrichissant pour mieux appréhender les réalités des agriculteurs et des habitants, déconstruire les idées reçues et cultiver le bien vivre ensemble.

Merci de saisir le formulaire d’inscription pour vous inscrire ! .

Salle de la Riante Vallée Couffé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 54 34 60

English :

Mon voisin l’agriculteur Forum theater in Riaillé

German :

Mein Nachbar der Landwirt Forumtheater in Riaillé

Italiano :

Mon voisin l’agriculteur Teatro forum a Riaillé

Espanol :

teatro Fórum Mon voisin l’agriculteur en Riaillé

L’événement Mon voisin l’agriculteur Couffé a été mis à jour le 2025-11-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis