Mon voisin Totoro Cinématographe (Le) Nantes jeudi 30 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-30 14:15 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

« Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki – Japon, 1h27, 1988, VFDeux petites filles s’installent à la campagne avec leur père afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Pleines de joie et de curiosité, la petite Mei et sa grande sœur Satsuki ne tardent pas à découvrir que leur nouvelle maison et les alentours abritent d’étranges créatures, aussi discrètes que fascinantes. Pour Mei, la rencontre avec Totoro se fait sous le soleil, pour Satsuki sous la pluie… dans une scène on ne peut plus miyazakienne : mélange des petites choses du quotidien et du merveilleux où l’attente d’un bus à côté d’un inconnu annonce le début d’une escapade enchantée. Jeune public à partir de 4 ans Dans le cadre des Lucioles (rendez-vous cinéma jeune public)

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

