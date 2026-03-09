[MONA+] Concert Bach ! Temple Saint-Martin Montbéliard

[MONA+] Concert Bach !

Temple Saint-Martin Place Saint Martin Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Compositeur majeur de la musique baroque, Jean-Sébastien Bach a écrit plus de deux cents cantates destinées aux offices luthériens. Ces œuvres, d’une grande profondeur spirituelle, témoignent également d’une richesse musicale exceptionnelle.

Ce concert met à l’honneur une sélection d’airs et de duos issus de ces cantates, culminant avec le célèbre choral Ein fester Burg , inspiré d’un texte de Martin Luther. Une manière de célébrer une tradition musicale vivante, transmise depuis près de quatre siècles.

Au Pays de Montbéliard, territoire marqué par la Réforme et l’influence de la principauté de Wurtemberg, la tradition chorale et liturgique constitue un héritage culturel fort. L’interprétation de ces œuvres y prend une dimension particulière, entre mémoire historique et expression artistique.

Le concert réunira les élèves de la classe de chant de Nicholas Isherwood, accompagnés par Véronique Ngo Sach-Hien à l’orgue et Fabrice Pourchot au hautbois, en collaboration avec les Amis de l’Orgue de Saint-Martin.

Entrée gratuite sans réservation

Et aussi…

Dimanche 10 mai Temple de Valentigney

Dimanche 24 mai Temple de Belfort

Dimanche 7 juin Temple d’Héricourt .

Temple Saint-Martin Place Saint Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [MONA+] Concert Bach !

L’événement [MONA+] Concert Bach ! Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD