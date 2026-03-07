[MONA+] Concert Clarisse au pays du swing La MALS Beaune

[MONA+] Concert Clarisse au pays du swing

La MALS 4 Rue de l’Hôtel de Ville Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Les enfants des chœurs du Pays de Montbéliard vous invitent à un voyage musical inspiré des célèbres Fables de La Fontaine.

Dans cette adaptation imaginée par Pierre-Gérard Verny, le public découvre l’histoire de Clarisse, une orpheline de 10 ans qui se retrouve à Jazzyland, un univers peuplé de personnages étonnants. Chacun y chante sa propre fable, à travers des textes originaux et des musiques aux influences variées, du jazz à la salsa.

Porté par les chœurs d’enfants, un trio de jazz et les élèves de la classe d’art dramatique, ce spectacle mêle théâtre, chant et musique dans une aventure poétique, pleine de swing et de morales intemporelles.

Coordination Carole Mangenot

Avec les chœurs d’enfants du Pays de Montbéliard, un trio de jazz et les élèves de la classe d’art dramatique de François Costagliola.

Réservation en ligne. .

La MALS 4 Rue de l’Hôtel de Ville Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [MONA+] Concert Clarisse au pays du swing

L’événement [MONA+] Concert Clarisse au pays du swing Beaune a été mis à jour le 2026-03-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD