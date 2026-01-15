Mona dans tous ses états BP 139 Antibes

Mona dans tous ses états

Début : Lundi 2026-02-06

fin : 2026-03-28

La médiathèque Albert Camus accueille Mona dans tous ses états , une aventure collective, poétique et plastique menée par Dominique Prévost un bois gravé au souffle ancien que des mains d’aujourd’hui transforment en un murmure nouveau.

BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 19 75 80 info@mediatheque-casa.fr

English :

The Albert Camus multimedia library welcomes Mona dans tous ses états , a collective, poetic and visual adventure led by Dominique Prévost: a woodcut with an ancient breath that today?s hands transform into a new murmur.

L’événement Mona dans tous ses états Antibes a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins