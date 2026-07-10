[MONA+] Expo de champignons Ecot salle de convivialité Écot

Informations pratiques

Écot

[MONA+] Expo de champignons

Ecot salle de convivialité 3 Rue des Chênes Écot Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Expo de champignons dimanche 18 octobre 2026

ECOT SALLE DE CONVIVIALITE DE 9H à 18H

Entrée gratuite

Vous pouvez amener vos récolte de champignon pour determination. .

Ecot salle de convivialité 3 Rue des Chênes Écot 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 39 50 dsugny@laposte.net

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English : [MONA+] Expo de champignons

L’événement [MONA+] Expo de champignons Écot a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD