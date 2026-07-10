[MONA+] Expo de champignons Ecot salle de convivialité Écot
dimanche 18 octobre 2026 · Ecot salle de convivialité · Écot
Informations pratiques
Écot
[MONA+] Expo de champignons
Ecot salle de convivialité 3 Rue des Chênes Écot Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Expo de champignons dimanche 18 octobre 2026
ECOT SALLE DE CONVIVIALITE DE 9H à 18H
Entrée gratuite
Vous pouvez amener vos récolte de champignon pour determination. .
Ecot salle de convivialité 3 Rue des Chênes Écot 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 39 50 dsugny@laposte.net
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English : [MONA+] Expo de champignons
L’événement [MONA+] Expo de champignons Écot a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD