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AGENDA · Écot

[MONA+] Expo de champignons Ecot salle de convivialité Écot

dimanche 18 octobre 2026 · Ecot salle de convivialité · Écot

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Ecot salle de convivialité
Adresse
3 Rue des Chênes
Ville
25150 Écot
Département
Doubs
Tarif

Écot

[MONA+] Expo de champignons

Ecot salle de convivialité 3 Rue des Chênes Écot Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Expo de champignons dimanche 18 octobre 2026
ECOT SALLE DE CONVIVIALITE DE 9H à 18H
Entrée gratuite
Vous pouvez amener vos récolte de champignon pour determination.   .

Ecot salle de convivialité 3 Rue des Chênes Écot 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 39 50  dsugny@laposte.net

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English : [MONA+] Expo de champignons

L’événement [MONA+] Expo de champignons Écot a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD