[MONA+] Les secrets de la taxidermie, rencontre-métier, Esplanade du château Montbéliard

Les secrets de la taxidermie, rencontre-métier.

Pourquoi conserver des espèces de la faune régionale ? Quels sont les enjeux et les différentes étapes de la naturalisation d’espèces animales ?

Une occasion rare de découvrir le nouvel atelier et ce métier quasi confidentiel, pilier des futurs espaces d’exposition du musée

Par Olivier Bracq, taxidermiste

Durée 1h15

Réservation en ligne, places limitées.

Renseignement au 03 81 99 22 57 .

Esplanade du château Châtel-Devant, atelier de taxidermie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

