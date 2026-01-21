Mona Varichon & Chouf, Choeurs à cors Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Mona Varichon & Chouf, Choeurs à cors

Dimanche 1er février 2026 le dimanche. À partir de 16h et à partir de 17h15. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Durant un an, Chouf et Mona Varichon ont mené des ateliers avec les élèves de la classe de cor du Conservatoire de Marseille et trois de ses chœurs. La performance sera suivie d’un DJ set et d’un karaoké

Maîtrise de collégiens, Maîtrise de lycéens et Chœur Boras. Chœurs à cors en est la restitution. La pièce s’articule autour d’un texte inédit de Chouf, Ici le vent ne meurt pas, abordant les thèmes de la migration, de l’exil et de la mémoire.



Durant un an, les mots et les sonorités des élèves se sont mêlés, donnant naissance à une performance collective sur leur présent intime et partagé. Les conques, ancêtres du cor, répondent aux instruments d’aujourd’hui, célèbre la force du souffle et la traversée des âges et horizons. La pièce intègre également une mise en musique élargie d’une berceuse commorienne, Hamba, issue du répertoire du Chœur Boras. .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For a year, Chouf and Mona Varichon have been running workshops with students from the Marseille Conservatoire horn class and three of its choirs. The performance will be followed by a DJ set and karaoke

