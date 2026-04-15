MonAccompagnateurRénov’ – Aides locales de Toulouse Métropole – Webinaire Jeudi 23 avril, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T13:30:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

A destination des Mon Accompagnateur Rénov’ – La réouverture du guichet MaPrimeRénov’ permet de relancer pleinement votre activité. Nous vous proposons donc un webinaire pour vous fournir toutes les informations, précisions, démarches pour chacun des dispositifs d’aides complémentaires à MaPrimeRénov’ proposés par Toulouse Métropole (PIG « Logements performants », Prime éco-rénovation, Primes solaire, Fonds air-bois). Vous pourrez nous poser toutes vos questions sur ces différentes primes. Pour l’occasion, la responsable du service d’instruction locale sera présente pour préciser les exigences liées à la rénovation d’ampleur pour les ménages modestes et très modestes.

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A destination des MAR : Nous vous proposons un atelier complet sur l’ensemble des primes de Toulouse Métropole liées à la rénovation énergétique.