MONADE CIE LE GRAND CERF BLEU GABRIEL TUR Route de Vendres Béziers

MONADE CIE LE GRAND CERF BLEU GABRIEL TUR

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Monade, nouvelle création du Grand Cerf Bleu, est

une quête intime et musicale autour de la masculinité.

Tout public

En racontant la quête d’un chevalier prenant conscience de son besoin de sortir de l’armure qui l’enferme, Gabriel Tur esquisse une vision de la virilité comme une carapace, une injonction sociale faite aux garçons de génération en génération.

Sur scène, le musicien incarne un chevalier moderne enfermé dans une armure de 40 kilos, symbole des injonctions patriarcales qui façonnent les hommes dès l’enfance. Entre concert et performance, Monade mêle textes, chansons et moments imprévus dans une forme pop et psychédélique où la musique tient lieu de fil narratif. Des polyphonies médiévales aux boucles électro, chaque morceau fissure l’armure et libère l’homme caché derrière le mythe.

Inspiré des récits chevaleresques, nourri de poésie contemporaine, ce concert se vit comme un voyage initiatique et sensible une invitation à rire et à imaginer d’autres récits.

Distribution

Conception, comédien, musicien-compositeur, chant Gabriel Tur

Comédienne, musicienne, clavier, percussions, choeurs Inès Damaris

Comédien, musicien, guitare, luth et percussions Thomas Delpérié

Musicienne, batterie, clavier, choeurs Doriane Gamba

Collaboratrice artistique, conseil écriture et dramaturgie Noëlla Bugni-Dubois (Nos alliés les hommes)

Regard extérieur Joris Avodo et Jean-Baptiste Tur .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

English :

Monade, the new creation from Le Grand Cerf Bleu, is

an intimate, musical quest into masculinity.

All audiences

German :

Monade, die neue Kreation von Le Grand Cerf Bleu, ist eine

eine intime und musikalische Suche rund um die Männlichkeit.

Alle Zuschauer

Italiano :

Monade, la nuova creazione di Le Grand Cerf Bleu, è

una ricerca intima e musicale sulla mascolinità.

Tutti gli spettatori

Espanol :

Monade, la nueva creación de Le Grand Cerf Bleu, es

una búsqueda íntima y musical de la masculinidad.

Todos los públicos

L’événement MONADE CIE LE GRAND CERF BLEU GABRIEL TUR Béziers a été mis à jour le 2025-11-01 par 34 SCENE DE BAYSSAN