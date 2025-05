Monalisa ensemble vocal féminin » chants de terre et d’eau, de combat et de Paix » – église Saint-Pantaléon-les-Vignes, 14 juin 2025 18:30, Saint-Pantaléon-les-Vignes.

Drôme

Monalisa ensemble vocal féminin » chants de terre et d’eau, de combat et de Paix » église Eglise- place de l’église Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Samedi 2025-06-14 18:30:00

2025-06-14

2025-06-14

L’ensemble vocal féminin « Monalisa » vit dans les Baronnies provençales.Composé de neuf chanteuses et dirigé par Isabelle Finck, il propose un récital de chants polyphoniques à capella.

église Eglise- place de l'église

Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 61 94 36 isagriffefinck@gmail.com

The « Monalisa » women’s vocal ensemble, based in the Provençal Baronnies, is made up of nine singers and directed by Isabelle Finck.

Das Frauenvokalensemble « Monalisa » lebt in den provenzalischen Baronnies.Es besteht aus neun Sängerinnen und wird von Isabelle Finck geleitet. Es bietet einen Liederabend mit polyphonen A-cappella-Gesängen.

Monalisa, un ensemble vocale femminile di nove elementi con sede nelle Baronie di Provenza e diretto da Isabelle Finck, propone un recital di canzoni polifoniche a cappella.

Monalisa, un conjunto vocal femenino de nueve componentes con sede en las Baronías de Provenza y dirigido por Isabelle Finck, ofrece un recital de canciones polifónicas a capella.

