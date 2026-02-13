Monarques – Emmanuel Meirieu, Cie Le Bloc Opératoire, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix

Monarques – Emmanuel Meirieu, Cie Le Bloc Opératoire Mercredi 1 avril, 20h30 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune de 7€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T20:30:00+02:00 – 2026-04-01T22:10:00+02:00

Fin : 2026-04-01T20:30:00+02:00 – 2026-04-01T22:10:00+02:00

Monarques suit l’odyssée croisée de deux migrations : celle d’un réfugié mexicain vers les états-Unis et celle de millions de papillons monarques. Une ode à la fragilité du vivant.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 05 61 05 05 55 https://www.lestive.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/monarques/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre théâtre

Photo Tommaso Gallinaro, Christophe Raynaud de Lage