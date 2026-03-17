MONASTERE DE BOIS SALAIR DECOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES RD 104 Saint-Georges-Buttavent
MONASTERE DE BOIS SALAIR DECOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES RD 104 Saint-Georges-Buttavent samedi 23 mai 2026.
MONASTERE DE BOIS SALAIR DECOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES
RD 104 Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-09-05 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-06 2026-07-25 2026-09-05
Dans la forêt de Bois-Salair, à la sortie du village de Fontaine-Daniel, se trouve le Monastère Orthodoxe de la Nativité de la Mère de Dieu.
Les Sœurs de la communauté, installées au monastère de Bois Salair depuis 2014, vous invitent à une déambulation guidée dans le jardin des plantes médicinales et aromatiques, pour reconnaître les plantes courantes et découvrir leurs usages traditionnels.
INFORMATIONS PRATIQUES
– Dates 23 mai 6 juin – 25 juillet 5 sept
– Durée 1h
– Horaire 10h30
– Tarif 6 € Réduit 4,50 € (étudiants) Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Mayenne Co.
Rappel tenue vestimentaire épaules et jambes couvertes. .
RD 104 Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr
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English :
In the Bois-Salair forest, just outside the village of Fontaine-Daniel, lies the Orthodox Monastery of the Nativity of the Mother of God.
L’événement MONASTERE DE BOIS SALAIR DECOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne