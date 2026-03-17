MONASTERE DE BOIS SALAIR VISITE DE LA CHAPELLE RD 104 Saint-Georges-Buttavent

MONASTERE DE BOIS SALAIR VISITE DE LA CHAPELLE

RD 104 Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-08-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-25 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-12

Dans la forêt de Bois-Salair, à la sortie du village de Fontaine-Daniel, se trouve le Monastère Orthodoxe de la Nativité de la Mère de Dieu.

Les Sœurs de la communauté, installées à Fontaine-Daniel depuis 2014, vous proposent une visité guidée à la découverte de la chapelle entièrement fresquée selon la tradition byzantine, avec explication de son architecture et de ses fresques.

INFORMATIONS PRATIQUES

– Dates 18 avril 25 avril 9 mai 16 mai 30 mai 6 juin 27 juin 11 juillet 25 juillet 15 août 29 août 12 sept.

– Durée 45 min

– Horaire 14 h 30

– Tarif 4 € – Gratuit pour les moins de 12 ans

Sans réservation

Rappel tenue vestimentaire épaules et jambes couvertes. .

RD 104 Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 68 35

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English :

In the Bois-Salair forest, just outside the village of Fontaine-Daniel, lies the Orthodox Monastery of the Nativity of the Mother of God.

L’événement MONASTERE DE BOIS SALAIR VISITE DE LA CHAPELLE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Mayenne Co