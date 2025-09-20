Monastère des Clarisses Monastère des Clarisses Poligny

Monastère des Clarisses 13 Rue Sainte-Colette Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : 
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le monastère Sainte-Claire a été fondé en 1415 par Colette de Corbie. La construction du monastère fut permise grâce à l’intervention du duc de Bourgogne Jean sans Peur, qui céda son arsenal de Poligny à l’abbesse Colette, pour y édifier sa troisième fondation en Franche-Comté, après celles de Besançon et Auxonne.

Des religieuses vivent dans le monastère et y suivent la règle de sainte Claire. La communauté se voue entièrement à sa vocation première, la prière contemplative. Elle vit principalement des dons du voisinage ou de familles amies. .

Monastère des Clarisses 13 Rue Sainte-Colette Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71 contact@ville-poligny.fr

