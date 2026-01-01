Monastère La Paix Notre Dame Flée

Monastère La Paix Notre Dame

La Vieillère Flée Sarthe

Début : 2026-01-31

fin : 2026-09-27

2026-01-31 2026-04-18 2026-06-27 2026-09-26

Les 4 saisons du Monastère

Le Monastère La Paix Notre Dame vous propose de découvrir au fil des saisons son travail autour des plantes médicinales, en partenariat avec La Fontaine aux Plantes. Infusions, hydrolats, macérats, impressions végétales sur tissu. .

La Vieillère Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 65 20 48 contact@lafontaineauxplantes.fr

The 4 seasons of the Monastery

