Monastère La Paix Notre Dame Flée
samedi 26 septembre 2026 · Flée
Informations pratiques
Flée
Monastère La Paix Notre Dame
La Vieillère Flée Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Les 4 saisons du Monastère
Le Monastère La Paix Notre Dame vous propose de découvrir au fil des saisons son travail autour des plantes médicinales, en partenariat avec La Fontaine aux Plantes. Infusions, hydrolats, macérats, impressions végétales sur tissu. .
La Vieillère Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 79 65 20 48 contact@lafontaineauxplantes.fr
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English :
The 4 seasons of the Monastery
L’événement Monastère La Paix Notre Dame Flée a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72