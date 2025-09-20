Monastère royal de Brou Journées Européennes du Patrimoine Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse

Monastère royal de Brou Journées Européennes du Patrimoine Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse samedi 20 septembre 2025.

Ain

Monastère royal de Brou Journées Européennes du Patrimoine Monastère royal de Brou 63 Boulevard de Brou Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Profitez d’un accès gratuit à l’ensemble du monastère royal de Brou lors des journées européennes du patrimoine et de nos nombreuses animations !

.

Monastère royal de Brou 63 Boulevard de Brou

Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 22 83 83 brou@bourgenbresse.fr

English : Monastère royal de Brou European Heritage Days

Take advantage of free access to the entire Royal Monastery of Brou during the European Heritage Days and our many events!

German :

Genießen Sie während der Europäischen Tage des Kulturerbes freien Zugang zum gesamten königlichen Kloster von Brou und profitieren Sie von unseren zahlreichen Veranstaltungen!

Italiano :

Approfittate dell’ingresso gratuito a tutto il Monastero Reale di Brou durante le Giornate Europee del Patrimonio e i nostri numerosi eventi!

Espanol :

Aproveche la entrada gratuita a todo el Real Monasterio de Brou durante las Jornadas Europeas del Patrimonio y nuestros numerosos eventos

L’événement Monastère royal de Brou Journées Européennes du Patrimoine Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2025-06-20 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme