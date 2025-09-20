Monastère royal de Brou Journées Européennes du Patrimoine Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse
Monastère royal de Brou Journées Européennes du Patrimoine Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse samedi 20 septembre 2025.
Ain
Monastère royal de Brou Journées Européennes du Patrimoine Monastère royal de Brou 63 Boulevard de Brou Bourg-en-Bresse Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Profitez d’un accès gratuit à l’ensemble du monastère royal de Brou lors des journées européennes du patrimoine et de nos nombreuses animations !
.
Monastère royal de Brou 63 Boulevard de Brou
Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 22 83 83 brou@bourgenbresse.fr
English : Monastère royal de Brou European Heritage Days
Take advantage of free access to the entire Royal Monastery of Brou during the European Heritage Days and our many events!
German :
Genießen Sie während der Europäischen Tage des Kulturerbes freien Zugang zum gesamten königlichen Kloster von Brou und profitieren Sie von unseren zahlreichen Veranstaltungen!
Italiano :
Approfittate dell’ingresso gratuito a tutto il Monastero Reale di Brou durante le Giornate Europee del Patrimonio e i nostri numerosi eventi!
Espanol :
Aproveche la entrada gratuita a todo el Real Monasterio de Brou durante las Jornadas Europeas del Patrimonio y nuestros numerosos eventos
L’événement Monastère royal de Brou Journées Européennes du Patrimoine Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2025-06-20 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme