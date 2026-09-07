Monastère saint-Pierre de Mauriac, Monastère saint-Pierre de Mauriac, Mauriac

Informations pratiques

Monastère saint-Pierre de Mauriac 19 et 20 septembre Monastère saint-Pierre de Mauriac Cantal

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de la longue histoire du monastère bénédictin saint-Pierre de Mauriac de la période romane à la période moderne. Dépendance de Saint-Pierre-le-Vif de Sens en Bourgogne, l’histoire nous rapporte la fondation, au 6e siècle, d’un sanctuaire par Théodechilde, fille ou petite-fille de Clovis. Un premier monastère est édifié au 9e siècle, les doyens de l’ordre de Saint-Benoît embellissent le site au fil du temps mais le monastère traverse de grands moments de heurts, guerre de Cent Ans, guerres de Religion, la Révolution… Des portes s’ouvriront sur des parties inédites : partie de l’ancien jardin du cloître, galerie côté sud.

Monastère saint-Pierre de Mauriac place Georges Pompidou 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 [{« type »: « phone », « value »: « 0471681987 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@paysdemauriac.fr »}] Classé au Monument Historique. Dépendance de Saint-Pierre-le-Vif de Sens en Bourgogne, l’histoire nous rapporte la fondation, au 6e siècle, d’un sanctuaire par Théodechilde, fille ou petite-fille de Clovis. Un premier monastère est édifié au 9e siècle, les doyens de l’ordre de Saint-Benoît s’y succèdent et embellissent le site au fil du temps mais le monastère traverse, sans être épargné, de grands moments de heurts, guerre de Cent Ans, guerres de Religion, la Révolution… A l’entrée au niveau de la passerelle une fouille archéologique permet de remonter le temps et d’observer l’histoire du site sous différentes périodes. A l’intérieur, en sous-sol : La chapelle Saint-Benoît, première église puis sacristie de l’église priorale. La galerie « Est » du cloître des 11e – 15e .s. L’armarium, espace où les moines rangeaient manuscrits et objets cultuels. L’extraordinaire salle capitulaire du 11e siècle, ses colonnes, son pavage… A l’extérieur, la visite se poursuit pour découvrir l’évolution de l’îlot Saint-Pierre jusqu’au 18e siècle. Parking gratuit

Partez à la découverte de la longue histoire du monastère bénédictin saint-Pierre de Mauriac de la période romane à la période moderne. Dépendance de Saint-Pierre-le-Vif de Sens en Bourgogne, nous la…

©Jean-Michel Peyral