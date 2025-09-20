Monastère saint-Pierre de Mauriac Monastère saint-Pierre de Mauriac Mauriac

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez à la découverte de la longue histoire du monastère bénédictin saint-Pierre de Mauriac de la période romane à la période moderne. Des portes s’ouvriront sur des parties inédites : partie de l’ancien jardin du cloître, galerie côté sud. Vous découvrirez aussi la salle des chapitres et la galerie est.

Monastère saint-Pierre de Mauriac rue du collège 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr L’histoire du Monastère Saint-Pierre de Mauriac remonte à une époque fort reculée. Ce serait au 6e siècle qu’un premier sanctuaire aurait été construit à la demande de Théodechilde, la petite-fille de Clovis, celui-ci dépendant de l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens. C’est au 9e siècle que l’histoire du monastère prend forme avec la construction d’une église abbatiale, des bâtiments claustraux et du doyenné par la suite. Les doyens de l’ordre de Saint-Benoît se succèdent et embellissent le site au fil du temps mais le monastère traverse, sans être épargné, de grands moments de heurts. De sa disparition à la Révolution à sa renaissance dans les années 1980 revivez l’incroyable aventure de ce haut lieu de l’histoire de Mauriac. Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

©Jean-Michel Peyral