Informations pratiques

Passa

MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE

1905 PRIEURE DU MONASTIR Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré du Monastir Del Camp vous propose deux soirées musicales exceptionnelles les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 18h.

Venez profiter de magnifiques concerts de violon et piano.

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1905 PRIEURE DU MONASTIR Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the Prior of Monastir Del Camp invites you to two exceptional musical evenings on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, at 6 p.m.

Come enjoy magnificent violin and piano concerts.

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L’événement MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE Passa a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI ASPRES-THUIR