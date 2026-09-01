MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE Passa
samedi 19 septembre 2026 · Passa
Informations pratiques
Passa
MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE
1905 PRIEURE DU MONASTIR Passa Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré du Monastir Del Camp vous propose deux soirées musicales exceptionnelles les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 18h.
Venez profiter de magnifiques concerts de violon et piano.
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1905 PRIEURE DU MONASTIR Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days, the Prior of Monastir Del Camp invites you to two exceptional musical evenings on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, at 6 p.m.
Come enjoy magnificent violin and piano concerts.
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L’événement MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE Passa a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI ASPRES-THUIR
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