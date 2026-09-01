UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Passa

MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE Passa

samedi 19 septembre 2026 · Passa

MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE Passa

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1905 PRIEURE DU MONASTIR
Ville
66300 Passa
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Passa

MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE

1905 PRIEURE DU MONASTIR Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Prieuré du Monastir Del Camp vous propose deux soirées musicales exceptionnelles les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 18h.

Venez profiter de magnifiques concerts de violon et piano.


  .

1905 PRIEURE DU MONASTIR Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 70 40 07 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the Prior of Monastir Del Camp invites you to two exceptional musical evenings on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, 2026, at 6 p.m.

Come enjoy magnificent violin and piano concerts.

L’événement MONASTIR DEL CAMP – JOURNÉES DU PATRIMOINE Passa a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI ASPRES-THUIR

À voir aussi à Passa (Pyrénées-Orientales)