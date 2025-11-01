Monastrail d’Halloween Le Monastère

Monastrail d’Halloween Le Monastère samedi 1 novembre 2025.

Monastrail d’Halloween

31 Avenue de l’Abbaye Le Monastère Aveyron

Début : Samedi 2025-11-01

2025-11-01

Fête d’Halloween à l’abbaye Saint-Sernin ! Activités ludiques enfants 15h-17h15 contes, maquillage, jeux en bois… Trail nocturne 12km pour les plus sportifs. Déguisements bienvenus, ambiance garantie !

Journée festive Halloween à l’abbaye du Monastère ! Animations enfants 15h-17h15 chasse au trésor, maquillage, jeux traditionnels, contes. Les sportifs pourront enchaîner avec un trail de 12km dès 17h30. Repas sur réservation, parking gratuit. Événement familial dans un cadre historique exceptionnel ! .

31 Avenue de l’Abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie associationdumonastrail@gmail.fr

English :

Halloween party at Saint-Sernin Abbey! Children’s activities 3pm-5.15pm: storytelling, face painting, wooden games… 12km night trail for the more athletic. Disguises welcome, atmosphere guaranteed!

German :

Halloween-Party in der Abtei Saint-Sernin! Spielerische Aktivitäten für Kinder 15.00-17.15 Uhr: Märchen, Schminken, Holzspiele… Nachttrail 12km für die Sportlichsten. Verkleidungen willkommen, Stimmung garantiert!

Italiano :

Festa di Halloween all’Abbazia di Saint-Sernin! Attività divertenti per i bambini dalle 15.00 alle 17.15: narrazione di storie, pittura del viso, giochi in legno, ecc. Percorso notturno di 12 km per i più sportivi. I travestimenti sono benvenuti, l’atmosfera è garantita!

Espanol :

¡Fiesta de Halloween en la Abadía de Saint-Sernin! Actividades lúdicas para los niños de 15:00 a 17:15: cuentacuentos, pintura de caras, juegos de madera, etc. Recorrido nocturno de 12 km para los más deportistas. Los disfraces son bienvenidos, ¡el ambiente está garantizado!

