Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Au programme une expo photo, de la réalité virtuelle, des télescopes pour observer le ciel…et une ambiance magique dans le parc du château

Gratuit mais inscription obligatoire pour certaines animations sc.microfolie@jarny.frTout public

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54 sc.microfolie@jarny.fr

English :

On the program: a photo exhibition, virtual reality, telescopes for observing the sky? and a magical atmosphere in the château grounds

Free admission, but registration required for some events: sc.microfolie@jarny.fr

German :

Auf dem Programm stehen eine Fotoausstellung, virtuelle Realität, Teleskope, um den Himmel zu beobachten?und eine magische Atmosphäre im Schlosspark

Kostenlos, aber für einige Animationen ist eine Anmeldung erforderlich: sc.microfolie@jarny.fr

Italiano :

In programma: una mostra fotografica, realtà virtuale, telescopi per osservare il cielo e un’atmosfera magica nel parco del castello

Gratuito ma con obbligo di registrazione per alcuni eventi: sc.microfolie@jarny.fr

Espanol :

En el programa: una exposición fotográfica, realidad virtual, telescopios para observar el cielo… y un ambiente mágico en el recinto del castillo

Gratuito pero con inscripción previa para algunos actos: sc.microfolie@jarny.fr

L’événement Moncel sous les étoiles Jarny a été mis à jour le 2025-07-30 par MILTOL