Moncontour autrement Rue Maxime Ridouard Moncontour

Moncontour autrement

Rue Maxime Ridouard Bureau d’Information Touristique Moncontour Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

L’Office de tourisme vous donne rendez-vous pour une visite du village de Moncontour, à partager en famille.

Marie-Claude vous emmènera dans le cœur du village pour une balade hors du commun.

A Moncontour, la nature est plus que jamais mis en avant !

Réservation conseillée .

