Moncontour autrement Rue Maxime Ridouard Moncontour

Rue Maxime Ridouard Bureau d’Information Touristique Moncontour Vienne
L’Office de tourisme vous donne rendez-vous pour une visite du village de Moncontour, à partager en famille.
Marie-Claude vous emmènera dans le cœur du village pour une balade hors du commun.
A Moncontour, la nature est plus que jamais mis en avant !
Réservation conseillée .
