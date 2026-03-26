Monde merveilleux des champignons

Saint-Aubin-de-Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Par l’observation des sols, rencontrez un univers discret et essentiel à la vie des forêts insectes souterrains et xylophaes, cycle de vie des champignons et mycéliums etc. Une immersion au coeur de ces acteurs méconnus garants de l’équilibre forestier. .

Saint-Aubin-de-Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 29 82 83 marion.elissalde@yahoo.fr

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English : Monde merveilleux des champignons

L’événement Monde merveilleux des champignons Saint-Aubin-de-Branne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Castillon-Pujols